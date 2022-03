Pustil ranjence in zbežal: ena oseba umrla, identiteta še ni potrjena (FOTO)

Policisti so izsledili in prijeli voznika kombiniranega vozila, ki je povzročil prometno nesrečo s pobegom, v kateri je 12. marca umrl prebežnik, še 11 ljudi pa je bilo poškodovanih. Takrat je malo po polnoči počilo na avtocesti pri Tepanjah, nesrečo pa je povzročil 24-letni voznik kombiniranega vozila, ki je v kombiju nezakonito prevažal 12 prebežnikov.

Tu se je gnetlo 12 ljudi.

»Voznik je med vožnjo v smeri proti Ljubljani zapeljal čez odstavni pas na travnato površino ob desnem smernem vozišču in nato na kovinsko varnostno ograjo, po kateri je vozilo drselo dobrih 30 metrov, nato pa se je večkrat prevrnilo in po trku v žičnato ograjo obstalo pred brežino Dravinje,« je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje.

Na poti v Italijo

Po nesreči je 24-letni voznik pobegnil, na kraju prometne nesreče pa v vozilu pustil 12 ilegalnih prebežnikov, ne da bi jim pomagal. Eden od njih je torej umrl, njegova identiteta še vedno ni potrjena. Državljan Turčije se je v trčenju izjemno hudo poškodoval, lažje pa je bilo poškodovanih šest državljanov Indije, trije državljani Turčije in državljan Afganistana. Poškodovane so z reševalnimi vozili odpeljali v bolnišnico. Eden je še vedno na zdravljenju, preostali pa so po opravljenih postopkih zaprosili za mednarodno zaščito in so jih nastanili v azilni dom. Migranti, udeleženi v nesreči, so sicer mejo med Hrvaško in Slovenijo peš ilegalno prestopili na območju Ljutomera. Tam so jih v kombi naložili tihotapci in jih nameravali nezakonito prek ozemlja Slovenije prepeljati v Italijo.



Celjski kriminalisti so sicer že na dan nesreče prostost odvzeli dvema državljanoma Kosova, starima 18 in 21 let, stanujočima na območju Celja, ki sta osumljena kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja, saj sta sodelovala pri prevozu ilegalnih migrantov. Z osebnim vozilom sta namreč spremljala kombinirano vozilo. »V nadaljevanju smo prostost odvzeli še enemu državljanu Kosova, tudi stanujočemu na območju Celja, staremu 21 let, ki je prav tako sodeloval pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja. Vse tri smo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor,« pojasnjuje Trbulinova.

Eden od migrantov je umrl, njegova identiteta pa še vedno ni potrjena.

Za pobeglega 24-letnega voznika kombiniranega vozila, državljana Severne Makedonije, ki prav tako živi na območju Celja, pa so razpisali iskanje in ga intenzivno iskali. »V petek so ga koprski policisti med izvajanjem aktivnosti obravnavali na železniški postaji v Kopru. Ko so videli, da je zanj razpisan ukrep prijetja s privedbo, so mu odvzeli prostost,« dodaja. Tudi on je zdaj v priporu, storilcem pa grozi od 3 do 15 let zapora.