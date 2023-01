Pri 28-letniku večja količina droge

Policisti so v enem od naselij v občini Miren - Kostanjevica potrkali na vrata 28-letnika in opravili hišno preiskavo. Zasegli so plastično vrečko s posušenimi rastlinskimi delci, v laboratoriju za gojenje prepovedane konoplje pa našli in zasegli 82 sadik različnih velikosti rastlin, domnevno konoplje, večjo količino posušene zeli in opremo za gojenje ter proizvodnjo prepovedane droge. »Zaseženo so poslali v nadaljnjo analizo, v zvezi s hišno preiskavo smo obveščali tudi okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica. Osumljenca bodo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih droga in prometa z njimi ovadili na novogoriško okrožno državno tožilstvo, smo še izvedeli.