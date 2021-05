Pretvarjala sta se, da sta gluhonema, in mu vzela ves denar

Policisti so dopoldne v Trebnjem izsledili in prijeli 22- in 27-letnega državljana Romunije, ki sta 25. maja storila drzno tatvino na območju Krškega.



Storilca sta se na parkirnem prostoru trgovskega središča v Krškem pretvarjala, da sta gluhonema in da zbirata denar za gluhoneme. Oškodovanec je privolil, da jima izroči prostovoljni prispevek v višini deset evrov, ob jemanju denarja iz denarnice pa sta mu iz rok iztrgala ves denar in pobegnila.



Obema osumljencema so policisti odvzeli prostost in ju pridržali, zasegli so jima tudi avtomobil VW passat francoskih registrskih oznak. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: