Preko video nadzora zaznali vlom, v hiši pa zalotili storilca

V soboto, 1. junija, so bili nekaj po 22. uri na PU Novo mesto obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Škocjanu. Oškodovanci so preko video nadzora zaznali vlom, se vrnili domov in v hiši zalotili storilca.

»Poklicali so na številko 113 in storilca uspeli zadržati do prihoda policistov. Kriminalisti in policisti so 25-letniku iz naselja v okolici Črnomlja in 29-letniku iz okolice Šentjerneja odvzeli prostost in jima zasegli ukraden nakit v vrednosti okoli 2.000 evrov. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdenen sledi. Ugotovljeno je bilo, da sta storilca izkoristila odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomila v stanovanjsko hišo, kjer sta pregledala prostore in našla ter odtujila nakit,« dodaja Alenka Drenik Ragus z omenjene policijske uprave.

Kriminalisti okoliščine še preverjajo, zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine.