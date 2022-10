»V kolikor še niste bili obveščeni, se je v torek ponoči na Kliničnem oddelku za travmatologijo pri Onkološkem inštitutu v Ljubljani zgodil uboj. V sobi oddelka sta ležala dva moška, en mlajši, drugi starejši. Po neuradnih informacijah je mlajši psihiatrični bolnik. Zjutraj so starejšega gospoda našli v postelji mrtvega, na njem pa so bili vidni znaki davljenja okoli vratu, mlajši pa naj bi sedel ob njem.« S temi besedami se je na nas obrnil bralec, ki ni želel biti imenovan, in nas prosil, da raziščemo dogodek. Izvedeli smo, da je v teh dneh na omenjenem oddelku res umrl starejši...