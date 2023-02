Pred polnočjo je trčil v drevo, odpeljali so ga (FOTO)

Sinoči, ob 23.49 uri je v naselju Grad na Goričkem prišlo do hujše prometne nesreče. Osebno vozilo je namreč trčilo v drevo ob cesti. Gasilci PGD Murska Sobota so odklopili akumulator, razsvetljevali prostor in nudili pomoč reševalcem Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Poškodovano osebo so reševalci NMP odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota v Rakičanu.