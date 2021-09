Pred kamero se ne slačite

Koraki storilca predvidljivi

Izsiljevalci ustvarjajo izjemno velik psihični pritisk na žrtev.

Policisti so obravnavali prijavo izsiljevanja z intimnimi fotografijami. Žrtev je bil moški. »Izsiljevalci za intimne fotografije, ki jih žrtev običajno pošlje sama, zahtevajo od nekaj sto pa do več tisoč evrov, ki jih marsikdo v strahu pred objavo fotografij tudi nakaže. Izsiljevanje se tudi po plačilu še vedno lahko nadaljuje. Ne sprejemajte prošenj za prijateljstvo od popolnoma neznanih oseb in nikomur ne pošiljajte intimnih fotografij, videoposnetkov in se ne slačite pred kamero,« ob tem opozarja, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj, od koder je prišla prijava.Kot opozarjajo na spletnem portalu Varni na internetu, so potek izsiljevanja in koraki storilca v teh primerih vedno predvidljivi, skoraj generični, in dogodki se odvijajo hitro, saj je njihov glavni namen čim hitrejši začetek izsiljevanja. »Izsiljevalec prevzame vlogo mlade privlačne ženske, izbere izzivalno profilno fotografijo in z izbrano žrtvijo začne pogovor. Z začetnim koketiranjem vzpostavi oseben odnos in poskuša žrtev čim prej pripraviti do deljenja osebnih podatkov in intimnih fotografij,« pojasnjujejo. Vse se po navadi odvija prek družabnega omrežja, zato svetujejo, da ne sprejemajte prošenj za prijateljstvo od popolnoma neznanih oseb, tudi če je na profilni fotografiji mlada privlačna ženska, saj se za lepo profilno sliko lahko skriva kdor koli.»Nova prijateljica« lahko hitro poda pobudo za pogovor prek skypa, kjer privlačna mladenka začne koketirati in vas poskuša prepričati, da se pred kamero slečete. Najverjetneje bo to najprej storila sama, potem pa isto zahtevala še od vas. »Če vas poskuša neznanka prepričati o slačenju pred spletno kamero, nemudoma prekinite pogovor. Kmalu za tem, ko prejme vaš posnetek ali fotografije, vas začne izsiljevati. Kot podlago zanj pokaže vaš posnetek in grozi z njegovo objavo, če mu ne boste nakazali denarja,« še opozarjajo.Ko se žrtve nehajo odzivati na izsiljevanje, začnejo prejemati grožnje. »Izsiljevalci ustvarjajo izjemno velik psihični pritisk na žrtev, grozijo z FBI, tožbami zaradi posredovanja pornografije. Na vašem FB-profilu so pridobili vaše osebne podatke ali pa ste jim jih zaupali kar sami in zdaj vam grozijo s pošiljanjem posnetkov in fotografij vašim nadrejenim, družini, njihovo objavo v časopisih. Izsiljevalci svoje grožnje uresničijo ter posnetke in fotografije objavijo na youtubu in facebooku, vas pa o tem obvestijo, vse z namenom stopnjevanja pritiska in nadaljnjega izsiljevanja,« še opozarjajo.