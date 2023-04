Požar v Ljubljani, ena oseba se je nadihala dima

Danes ponoči ob 1.41 je v Primožičevi ulici v Ljubljani gorelo v kleti večstanovanjske stavbe. Gasilci GB Ljubljana in PGD Črnuče so požar pogasili in iz kleti iznesli ožgane knjige in omare. Objekt so nadtlačno prezračili.

Reševalci NMP Ljubljana so na kraju oskrbeli eno osebo, ki se je pri umiku na prosto nadihala dima, poroča uprava za zaščito in reševanje.