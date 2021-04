Dom na Osankarici: to je ugotovila policija glede požara

»Do požara je prišlo v prvi etaži objekta najverjetneje zaradi neustreznega in dotrajanega dimnika. Zbiranje obvestil in izvedbo drugih procesnih opravil nadaljujemo. Na podlagi ugotovitev bo obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,« so o izključitvi tuje krivde pri požaru v Domu na Osankarici danes sporočili iz PU Maribor. Ognjeni zublji so ga zajeli minuli četrtek, dom pa je pogorel v celoti.