Zagorel dom na Osankarici, prve informacije so strašne

Spet gori planinska koča: tokrat Dom na Osankarici. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je okoli 20. ure zagorelo na območju Slovenske Bistrice. Po poročanju lokalnih medijev pa gre za večji požar, ki se je že razširil na okoliški gozd. Na terenu so gasilska društva Kebelj, Oplotnica, Tinje, Šmartno na Pohorju in Slovenska Bistrica.Kot poroča portal bistričan.si, je poveljnik bistriške civilne zaščiteže sporočil, »da je Dom na Osankarici pogorel v celoti in ne bo več uporaben, gasilci pa zdaj rešujejo muzejski del in gozd«.Kljub nekaterih informacijam, da naj bi pogorel tudi muzej, pa je v oddaji 24 ur zvečer vodja intervencijepovedal, da so muzejski del rešili in da so lokalizirali tudi požar v gozdu.Na požarišču je 120 gasilcev.Kaj se dogaja v slovenskih planinskih kočah? Spomnimo, februarja letos je povsem pogorela Mozirska koča na Golteh, novembra 2019 je požar povsem uničil Frichaufov dom na Okrešlju, oktobra 2017 pa dom na Korošici.