To je vse, kar je ostalo od doma na Osankarici (VIDEO)

V sinočnjem požaru je v celoti zgorel planinski dom na Osankarici. Gasilci so bili vso noč na pogorišču, danes pa že pomagajo odpravljati posledice katastrofe.Po požaru se je del objekta porušil, je pa gasilcem uspelo preprečiti, da bi zagorel tudi bližnji gozd. Ohranili so tudi del stavbe, v katerem je muzej Pohorskega bataljona. Vzrok za požar za zdaj še ni znan, prav tako še ni ocenjena škoda, ki pa je zelo velika.Mariborski kriminalisti bodo danes skupaj s strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija pričeli ogled in preiskavo vseh okoliščin, policisti pa v tem času opravljajo svoje delo. Ko bo znano več, bodo obvestili javnost.Posledica požara si je danes ogledal tudi bistriški župan, ki je dogodek označil za katastrofo, še posebej za najemnika, ki si je zelo prizadeval za oživitev koče. Lastnica muzeja, ki je ostal ohranjen, je občina, Žagar pa je napovedal, da morajo najprej počakati na oceno škode in poskrbeti, da ta ne bo še večja. Kmalu zatem se bodo odločili, kako se lotiti ponovne oživitve tega območja.