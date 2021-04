Je na delu požigalec? Dom na Osankarici povsem uničen (FOTO)

Ena večjih intervencij

Gasili do jutranjih ur

Dom na Osankarici je priljubljena točka za pohodnike in kolesarje, vsako leto v začetku januarja pa se tam zbere velika množica ljudi, ki se odpravi na bližnje spominsko obeležje za padle borce Pohorskega bataljona na Treh žebljih. Dom je pred letom dni dobil novega najemnika, ki je imel veliko načrtov za nadaljnji razvoj turizma, saj je stavba nudila tudi prenočišča, v bližini pa je smučarski center Trije kralji.

Sinoči okoli 20. ure je zagorel Dom na Osankarici. Na delu je bilo okoli 120 gasilcev, ki so se borili z ognjenimi zublji, a planinske postojanke niso mogli rešiti. Požar se je razširil tudi na okoliški gozd, vse moči so usmerili tudi v reševanje muzeja Pohorskega bataljona.Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je gasilcem vendarle uspelo rešiti del stavbe, kjer je bil muzej. Del pogorelega objekta pa se je po požaru tudi porušil. Zaradi pojava manjših žarišč so na požarišču ostali gasilci PGD Kebelj na požarni straži.Vodja bistriške civilne zaščiteje povedal, da je priljubljeni Dom na Osankarici v občini Slovenska Bistrica zagorel nekaj minut po 20. uri zvečer, z ognjem pa se je borilo okoli 120 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Kebelj, Oplotnica, Tinje, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica in Šmartno na Pohorju, ki so požar pogasili.Vzrok za požar za zdaj še ni znan, prav tako še ni ocenjena škoda, ki pa je zelo velika, je še povedal Hojnik in dodal, da so pri gašenju porabili več kot 50.000 litrov vode ter da gre za eno večjih intervencij v zadnjem času.S Policijske uprave Maribor so potrdili, da v požaru večjega obega ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja premoženjska škoda. Na kraju so še v zgodnjih jutranjih urah posredovali gasilci, ker požar še ni bil v celoti pogašen.»Kriminalisti PU Maribor bodo danes, skupaj s strokovnjaki NFL, pričeli z ogledom in ugotavljanjem vzroka požara ter vseh okoliščin dogodka. Policisti v tem času zbirajo in preverjajo ostale okoliščine dogodka,« so sporočiliOmenjeni dom je že druga planinska postojanka, ki je letos pogorela do tal. Konec februarja je namreč do požara prišlo tudi na Mozirski koči na Golteh. Še pred tem je leta 2017 zgorela koča na Korošici, leta 2019 pa koča na Okrešlju.