Posnetek iz predora Markovec, ob katerem vas bo streslo do kosti (VIDEO)

Dars je na družabnih omrežjih objavil posnetek prometne strašne prometne nesreče v tunelu Markovec, ki se je zgodil minulo soboto. A posnetek ni tako neverjeten le zaradi nesreče, temveč tudi zaradi tega, kar se je dogajalo po njej. »Neprilagojena hitrost in alkoholiziranost bi to martinovo soboto v predoru Markovec lahko imeli tragične posledice. Najprej je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom in trčil v zid predora. Kmalu zatem sta se dva mladeniča sprehajala po vozišču s steklenico v roki in skakala pred avtomobile, voznik mopeda brez čelade pa je pozneje napihal kar 1,54 mg/l. Policisti so za prekrške izdali plačilne naloge,« so zapisali na facebook strani Darsa.

Policisti PU Koper so o nesreči zapisali, da se je zgodila ob 19.53. »Zaradi neprilagojene hitrosti je med vožnjo oblast nad vozilom izgubil 29-letni voznik osebnega avtomobila in trčil ob robnik ter nato še v zid predora. Pri prometni nesreči je nastala le premoženjska škoda. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog.«

O dveh mladeničih, ki sta v predoru skakala pred vozila, pa so zapisali sledeče: »Ob 20.12 smo dobili obvestilo, da sta v predoru Markovec (smer Koper) dve osebi, ki s steklenico v roki hodita po vozišču. Glede na podane informacije so policisti izsledili 24-letnega voznika mopeda iz okolice Portoroža, kateremu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 1,54 mg/l. Zaradi storitve več cestno-prometnih prekrškov mu je bil izdan plačilni nalog (105/4, 37/4, 34/5), odstranjen je bil z avtoceste.«