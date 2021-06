Poostren nadzor policije, pozitivnih 26 voznikov

Od 16. do 22. junija je na območju celotne Slovenije potekal evropsko usklajen nadzor nad vozniki, s poudarkom na problematiki vožnje pod vplivom alkohola in drog v prometu. V tem času so pri PU Koper odredili 557 preizkusov alkoholiziranosti, pozitivnih je bilo 26 voznikov, od tega 12 takih z več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so trem voznikom odredili strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog, en voznik pa je v postopku odklonil hitri test na droge.



V nedeljo so zaradi poslabšanja razmer na celotnem območju PU Koper izvedli še poostren nadzor nad vozniki enoslednih vozil, pri čemer je bil uporabljen tudi helikopter policije. V času poostrenega nadzora so policisti ukrepali zoper šest voznikov enoslednih vozil.

