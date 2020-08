Policisti ustavili dva voznika (28- in 20-letnika) pod vplivom kokaina

V sredo okoli 16.30 so policisti PP Novo mesto v okolici Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila. Zaradi suma, da vozi v neustreznem psihofizičnem stanju, so mu odredili opravljanje hitrega testa za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. Pri 28-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je test potrdil prisotnost kokaina in opiatov. V noči na četrtek so v Mirni Peči ustavili 20-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da kršitelj vozi pod vplivom kokaina in prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobila so obema zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili

obdolžilna predloga, so sporočili s PU Novo mesto.

Zasegli manjšo količino konoplje Policisti PPP Novo mesto pa so v Dolenjem Karteljevem zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test 25-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Test je potrdil prisotnost prepovedanih drog, opravljanje strokovnega pregleda pa je kršitelj odklonil. Med postopkom so mu zasegli še manjšo količino prepovedane konoplje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje,

prepovedali nadaljnjo vožnjo, uvedli postopek o prekršku in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so še sporočili novomeški policsti.