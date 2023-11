Policisti sporočili nove podrobnosti o posilstvu v središču Ljubljane

V četrtek smo poročali, da se je v sredo zjutraj pri Metelkovi ulici oziroma pri etnografskem muzeju na travnati klančini zgodilo posilstvo. Policisti so bili o dogodku obveščeni nekaj po sedmi uri zjutraj in so na podlagi opisov prijeli dva moška, 23- in 26- letnega državljana Maroka.

Zjutraj so s PU Ljubljana sporočili, da sta bila osumljenca v četrtek privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. »Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo,« so še zapisali.

V zadnjem času smo poročali o več dogodkih zoper spolno nedotakljivost. Informacije posilstvu v Tivoliju in na območju Viča, so se izkazale za neresnične, policija pa je potrdila, da je do zlorabe prišlo v bližini železniške postaje v Ljubljani.