Posilstvo mladega dekleta v Tivoliju? Policija zatrdila, da ničesar ne prikriva

V javnosti se širi informacija o posilstvu mladega dekleta v parku Tivoli v Ljubljani, opozarjajo na Policijski upravi Ljubljana. Za območje ljubljanske policijske uprave policija ni prejela prijave podobnega dogodka, so poudarili na PU Ljubljana.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, posamezniki še vedno širijo lažno novico o posilstvu mladega dekleta in s tem zavajajo in vznemirjajo javnost, »kljub temu da smo zainteresiranim javnostim že pojasnili, da se dogodek ni zgodil in da nismo prejeli prijave kakršnega koli podobnega dogodka na tem območju«.

Ničesar ne prikrivajo

Zanikajo tudi navedbe, da na policiji prikrivajo tovrstne dogodke. Kot so poudarili, so vedno, ko je zainteresirana javnost poizvedovala o dogodku, potrdili ali ovrgli navedbe o dogodku.

»Prav tako smo z javnostjo delili vse statistične podatke o doslej obravnavanih podobnih dogodkih in pojasnili nekatere okoliščine posameznih dogodkov,« je poudarila Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana.

Po navedbah policije pa je treba razumeti, da posameznih podrobnosti takšnih dogodkov ne morejo pojasnjevati, saj bi tako povzročili sekundarno viktimizacijo žrtve. »Skrb za žrtve kaznivih dejanj, še posebno na področju, ki tako močno posega v intimo posameznika, pa je nujna in jo v policiji obravnavajo z vso skrbnostjo,« so poudarili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Na policiji poudarjajo, da kazniva ravnanja zoper spolno nedotakljivost preiskujejo z vso resnostjo in odgovorno, s ciljem, da storilce teh dejanj izsledijo in ustrezno procesirajo. Žrtve, njihove svojce, prijatelje in vse druge, ki imajo o takšnih ravnanjih kakršne koli informacije, pa ponovno pozivajo, naj takšna dejanja takoj prijavijo policiji na številko 113 ali anonimno na številko 080 1200.