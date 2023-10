»Migrant na Viču v grmovje zvlekel 17-letnico,« trdi član rumenih jopičev, policija pa ...

V azilnem domu na Viču je v zadnjem obdobju vse več migrantov, zaradi česar se nekateri okoliški prebivalci ne počutijo najbolj varne. Ljubljanska policija miri, da se stopnja kriminala v zadnjem obdobju v primerjavi z leti poprej ni povečala in da med meščani prevladuje predvsem občutek nelagodja.

Migranti in prosilci za azil pa so lahko marsikomu trn v peti in priložnost za ustvarjanje neresničnih govoric.

Tako je te dni na družbenem omrežju X nekdanji predstavnik rumenih jopičev in kandidat za poslanca SNS Urban Purgar objavil: »110% preverjena informacija: Včeraj na Viču migrant udaril 17-letnico, jo zvlekel v grmovje in hotel posiliti. Očividci so posilstvo preprečili in poklicali policijo. Na kraj dogodka je prišla policija, dekličin oče in NVO odvetnik migranta. Migranta so popisali in ga spustijo na prostost,« je zapisal in svoje sledilce pozval k oboroževanju: »Vič = Islamabad. Oborožite se, policija vas ne bo zaščitila«.

Urban Purgar je bil v preteklosti v zaporu zaradi nasilništva.

Z ljubljanske policije so dogodek, o katerem je pisal Purgar 110% zanikali. »Policija dogodka, kot ga opisujete, minuli teden in preko vikenda na območju Viča ali na območju Policijske uprave Ljubljana ni obravnavala ali bila do sedaj o njem obveščena. Če je takšen zapis objavljen na socialnih omrežjih, gre v celoti za izmišljen zapis,« so navedli.

Prebivalci Viča sicer pravijo, da je migrantov sicer več kot prejšnja leta, a okoli njih »ni neke panike«. »Ljudje se normalno sprehajajo, po PST tečejo, se družijo, ni videti neke panike okoli migrantov. Je pa res, da jih je več kot prejšnja leta.«