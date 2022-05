Policisti našli žensko, ki je menda zastrupljala pse, to jim je povedala

Na družbenih omrežjih je zakrožilo opozorilo, da v Zgornji Šiški v Ljubljani neka ženska zastruplja pse s tem, ko jim nastavlja vabe. Na fotografijah vabe je v hrani nameščena žica, da bi se psi poškodovali, prav tako so objavili fotografijo gospe.

»V Zgornji Šiški se sprehaja gospa, ki nastavlja pasti za kužke. V njih daje žico, prejšnja leta strup. Če jo kdor koli pozna, naj me kontaktira. Če poznate koga, ki sprehaja kužka po poteh okoli telovadnice, naj bo previden,« piše v obvestilu na družbenih omrežjih.

PU Ljubljana potrjuje, da so bili v ponedeljek o dogodku obveščeni. Doslej nikakršnih sledi niso našli, a so ugotovili identiteto osumljene osebe, ki je vse zanikala. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo vse okoliščine ter resničnost dogodka.

Obvestilo, ki kroži na družbenih omrežjih. Policija še preverja, ali navedbe držijo. Za zdaj dokazov niso našli. FOTO: zaslonski posnetek

Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi bila gospa osumljena kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu ali poškodovanja tuje stvari po 220. členu kazenskega zakonika.

V Ljubljani sicer na leto prejmejo manjše število prijav, ki se nanašajo na odvržene nevarne snovi ali predmete v naravi, ki bi lahko bili nevarni za žival ob njenem zaužitju. Ob tem opozarjajo oziroma svetujejo tudi lastnikom psov, da ravnajo preventivno in odgovorno. »Pse naj imajo vedno pod nadzorom in na povodcu (kar predvideva tudi zakon o zaščiti živali), s čimer lahko preprečijo, da bi pes nenadzorovano zaužil kakšno odvrženo ali puščeno snov. Prav tako s tem preprečijo, da bi psu kakšna druga oseba ponudila neznano snov, ki bi jo pes pojedel. Vsekakor pa občanom svetujemo, da imajo svoje živali v naravi pod nadzorom. Lastniki živali se morajo tudi zavedati, da lastniki vrtov, polj, vinogradov zaradi zatiranja škodljivcev prav tako nastavljajo strupe, ki jih lahko žival (če je prosto spuščena) zaužije,« so zapisali.