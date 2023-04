Policijska zarota v Velenju: namesto pomoči Romana dobila alkotest (FOTO)

Velenjski policisti so po telefonskem klicu pomočnika komandirja skovali načrt in namesto obravnave družinskega nasilja, ki naj bi ga tiste noči zakrivil kolega, med »naključno kontrolo prometa« in zaradi »prometnega prekrška« oglobili oškodovanko, policistovo nekdanjo partnerico. Domnevnim udarcem in brcanju, ki naj bi jih utrpela, kot trdi oškodovanka, sodišče pa ji verjame, je sledil njen klic na pomoč, a so ji policisti, češ da o prijavi nasilja nič ne vedo, četudi je bila vidno poškodovana, pod nos pomolili alkotest. Iz izvida zdravnika in zdravniškega kartona kakor tudi priloženih fotog...