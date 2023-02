Policija sporočila žalostno vest: Roka ni več

»Žal smo morali popoldne opraviti eno najtežjih policijskih nalog: svojce smo obvestili, da je bil pogrešani najden mrtev v reki Krki,« so objavili na facebook profilu Policijske uprave Novo mesto. Nekaj minut kasneje je prišlo še uradno sporočilo z omenjene policijske uprave: »Preklicujemo iskanje pogrešanega Roka Dobravca iz Novega mesta. Popoldne je bil najden mrtev v reki Krki, v okolici Novega mesta.«

Hvaležni za pomoč

Ob tem so se zahvalili vsem, ki so pomagali pri iskanju: »Vsem, ki ste nam kakorkoli poskušali pomagati pri iskanju se zahvaljujemo. Policistom so domačini med iskalno akcijo ves čas nudili pomoč. Prejeli smo več klicev in obvestil, občani so nam povedali, da so bili med sprehodi pozorni in so opazovali reko, dajali so nam informacije o odsekih, kjer je ob večjem vodostaju še posebej nevarno itd. Do policistov se je oglasil občan in jim ponudil v uporabo svojo zmogljivi dron. Veliko vas je bilo, ki ste delili objavo na družbenih omrežjih, mediji pa so takoj objavili obvestilo o pogrešanem in naš poziv. Vsem še enkrat velika hvala!«

Izginil v ponedeljek

Rok je bil pogrešan od ponedeljka in še isti dan je stekla intenzivna iskalna akcija. Po prvih ugotovitvah se je v popoldanskih urah odpravil do vstopnega mesta v Irči vasi, kjer je s kajakom pričel veslati v smeri proti Ločni. Od tam so se za njim izgubile vse sledi. Več o tem v članku Pozno zvečer stekla iskalna akcija, pogrešanega Roka še niso našli.

