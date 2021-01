Policija razkrila, zakaj je otrok padel v Ljubljanico

Poročali smo že, da je v sredo v Ljubljanico sredi prestolnice padel otrok . Policija je danes razkrila več podrobnosti.Policija je bila nekaj po 15. uri obveščena o padcu otroka v Ljubljanico na Šuštarjevem nabrežju. Po do zdaj zbranih obvestilih je otrok v spremstvu očeta hodil po nabrežju in v vodi opazil nutrijo. Ob tem se je naslonil na ograjo, nato pa zdrsnil in padel po brežini v reko, ki je v tem delu globoka okoli pol metra.Otroka je iz vode takoj potegnil in rešil oče, nato pa so jima občani in gasilci, ki so prišli na kraj, pomagali po strmem nabrežju. Obema je bila nudena zdravniška pomoč, v dogodku pa po prvih podatkih nista bila poškodovana.Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Do zdaj niso bili ugotovljeni elementi kaznivih ravnanj.