Počilo v križišču pri Sečovljah, umrl je motorist

Iz operativno komunikacijskega centra Policije uprave Koper so sporočili, da se je ob 14.13 na križišču v Parecagu (v bližini hišne številke Parecag 159b) zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist.



Voznik motornega kolesa je umrl na kraju nesreče.



Cesta Sečovlje - Lucija je zaradi reševanja in ogleda prometne nesreče zaprta.



Več sledi ...

