Po trčenju tovorno vozilo prevrnilo

V torek ob 17.40 je na regionalni cesti med Divačo in Senožečami pri naselju Gabrče 40-letni voznik tovornega vozila pravilno prehiteval voznico osebnega avtomobila, ko je ta zavila levo proti stranski poti – vozili sta trčili, tovorno vozilo se je prevrnilo. 27-letni povzročiteljici so policisti izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.