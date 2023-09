Po tragediji v Škofji Loki: Ko ugasne otroško življenje, tako zelo neopisljivo boli

V torek smo poročali, da se je na območju Škofje Loke zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in šestletni potnik. Zaradi hudih telesnih poškodb je otrok na kraju umrl. Po do zdaj zbranih podatkih policije je do nesreče prišlo med speljevanjem avtobusa s postaje.

Po tragediji se je oglasil škofjeloški župan Tine Radinja, ki je svojcem v nesreči umrlega prvošolčka izrekel globoko sožalje. »Ko ugasne otroško življenje, tako zelo neopisljivo boli. Življenje se ustavi. Čas je samo za sočutje in sožalje bližnjim,« je župan zapisal na facebooku.

Dodal je, da so se osnovna šola, ki jo je učenec obiskoval, in pristojne službe že organizirale, vpletenim pa se nudi psihološka pomoč.

»O vzrokih, posledicah in ukrepih bomo več povedali, ko bo izdano uradno poročilo o nesreči,« je še zapisal škofjeloški župan.