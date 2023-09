Policija razkriva podrobnosti tragedije: pokojni otrok je imel komaj šest let

V torek popoldne smo poročali, da se je na območju Škofje Loke zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl otrok.

»Po do sedaj znanih podatkih, se je pri speljevanju z avtobusne postaje zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in otrok. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl,« so se glasile prve informacije o strašni tragediji.

Povozil je otroka

Policija je zdaj razkrila podrobnosti nesreče. In sicer se je zgodila v torek ob 14.09 v naselju Puštal v občini Škofja Loka.

»49-letni voznik avtobusa je ustavil vozilo na postajališču ter je nato pri ponovnem vključevanju v promet trčil v 6-letnega potnika in ga povozil,« je sporočila Policija.

Poškodbe so bile za otroka tako hude, da je na kraju nesreče umrl.

