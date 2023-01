Po smrti otroka so se odzvale Terme Ptuj: Pretreseni smo, izrekamo sožalje družini

Pisali smo, da policisti intenzivno zbirajo obvestila o sobotnem tragičnem dogodku v Termah Ptuj, ko je otrok po utapljanju v bazenu umrl v bolnišnici. V Termah Ptuj so ob dogodku pretreseni in izrekajo sožalje družini, njihovi predstavniki pa sodelujejo s pristojnimi organi v postopku preiskave suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti .

»V Termah Ptuj so pristojnim organom predali zahtevano dokumentacijo, med drugim dokazilo o ustreznem številu in usposobljenosti reševalcev iz vode, potrdilo o ustreznem številu animatorjev in usposobljenosti animatorjev plavalnega kluba, ki so izvajali animacijo ter potrdilo o pregledu in tehnični ustreznosti kopaliških naprav in opreme,« so pri Termah Ptuj zapisali v sporočilu za javnost.

Sum storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti Preiskava okoliščin tragičnega dogodka s strani pristojnih organov še poteka. Policisti nadaljujejo preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Kot so še dodali, sta bila o dogodku obveščena dežurna državna tožilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled kraja prepustil policiji. O dogodku je bil obveščen tudi inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Družba ima pridobljen standard kakovosti ISO 9001

Kot zagotavlja vodstvo Term Ptuj, sicer v termah odgovorno sledijo najvišjim varnostnim standardom. Družba ima pridobljen standard kakovosti ISO 9001, na podlagi katerega imajo sprejeto obširno dokumentacijo z usmeritvami za varnost kopalcev in delo reševalcev iz vode.