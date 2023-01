Otrok umrl, je šlo za malomarnost?

»Policisti še naprej intenzivno zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka in nadaljujejo s preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti (118. čl. KZ-1).« To so pred nekaj minutami sporočili iz Policijske uprave Maribor, glede primera utopitve otroka v Termah Ptuj.

Uprava za zaščito in reševanje je o dogodku poročala takole: »Med plavanjem ponesrečila mladoletna oseba. Reševalci iz vode na bazenu so nudili poškodovani osebi prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ptuj, ki so jo nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Ptuj.« Lokalni mediji so objavili, da naj bi umrl deček, star okoli sedem let, ki naj bi bil na rojstnodnevni zabavi (več o tem v članku Grozljive podrobnosti dogajanja na ptujskem bazenu: otroka oživljali več kot pol ure).

Odrejena obdukcija

O dogodku sta bila obveščena dežurna državna tožilka ODT na Ptuju in dežurni preiskovalni sodnik OS na Ptuju, ki je ogled kraja prepustil policiji. O dogodku je bil obveščen Inšpektorat RS pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dežurni preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.

Policija bo o vseh ugotovitvah obvestila okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

