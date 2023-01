Grozljive podrobnosti dogajanja na ptujskem bazenu: otroka oživljali več kot pol ure

Reševalci iz vode na bazenu Term Ptuj so nudili pomoč poškodovanemu otroku in ga oživljali , vse dokler niso prišli reševalci Nujne medicinske pomoči, poročajo lokalni mediji. Kot so še zapisali so dali tamkajšnji zaposleni dali vse od sebe in so bili ob dogodku vidno pretreseni.

Po neuradnih informacijah Ptujinfo naj bi šlo za otroka starega okrog sedem let, ki naj bi bil na rojstnodnevni zabavi.

Otroka so po polurnem oživljanju odpeljali v bolnišnico, a je kljub zdravstveni pomoči, v bolnišnici umrl, kot smo že poročali, da so sporočili iz PU Maribor. Policisti intenzivno zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka.

Na kraju sta dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka.