Po Ljubljani je kradel z motilcem signala

Konec septembra so moščanski in bežigrajski policisti prijeli dva osumljena vlomov v avto. Kot sporoča Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana, je 43-letni osumljenec na Šmartinski cesti na parkirišču čakal, da je oškodovanka zaklenila svoje vozilo, med tem pa z motilcem signala preprečil zaklepanje vozila.

»Takoj po njenem odhodu je začel pregledovati vozilo, pri čemer sta ga zalotila policista in mu odvzela prostost,« je pojasnila.

Preverite signal mobilnika

Veliko lastnikov vozil sicer pritisne na daljinec in ne preveri, ali se je vozilo dejansko zaklenilo. A lastnik mora biti pri zaklepanju pazljiv in se prepričati, ali je avto zaklenjen, opozarjajo policisti. Najbolj priporočljivo je, da fizično preverite, ali je vozilo zaklenjeno ali ne. Če ugotovite, da se ni zaklenilo, lahko preverite tudi signal na mobilnem telefonu.

Motilce signala namreč lahko zaznamo kot motenje radijskih signalov ali izgubo signala pri mobilnih telefonih, tako da je dobro, da smo pozorni tudi na ti dve okoliščini. Če signala ni, je to torej lahko znak, da je na delu nepridiprav. Če nimate signala na mobilnem telefonu ali je ta zelo slab ter je vozilo nemogoče zakleniti, je najbolje, da vozilo parkirate na drugem kraju, kjer ne bo več moten signal, in o dogajanju obvestite policijo.

Na Žalah pa je 61-letni osumljenec opazoval oškodovanko, ki je torbico položila v zadnji del vozila in odšla. Nato je na vozilu razbil steklo in želel odvzeti torbico, vendar je s kraja dogodka zbežal, saj so ga pri dejanju opazili občani. Na podlagi opisa prič so ga policisti v bližini prijeli in mu odvzeli prostost. Seveda ni odveč opozorilo, da v vozilih ne puščajte vrednejših predmetov, kot so ključi stanovanja, dokumenti, denarnice, računalniške torbe in nahrbtniki.

Če zaklepanje ne deluje, parkirajte drugje in pokličite policijo. FOTO: Tomi Lombar

Kot še pojasnjuje Aleksandra Golec, so se policisti z obema tatovoma že srečali zaradi več premoženjskih kaznivih dejanj. Oba so zato privedli pred preiskovalnega sodnika in ta je odredil pripor zoper 43-letnika.