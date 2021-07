Pijani voznik izsilil prednost kolesarki

Včeraj nekaj po 14. uri so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Lukovica pri Domžalah.



Ugotovili so, da je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Domžal proti Blagovici in v križišču zavijal levo: »Pri tem je izsilil prednost kolesarki, ki je takrat pripeljala naravnost v nasprotni smeri in trčila vanj. V nesreči se je lažje poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana. Z voznikom je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,80 mg/l alkohola v izdihanem zraku.«



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo, poroča ljubljanska policijska uprava.

