Pijan motorist huje poškodovan na silvestrovo

Popoldne na silvestrovo so bili pri PU Novo mesto obveščeni o padcu 35-letnega motorista pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Policisti PP Metlika so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligrama alkohola. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli hujšo poškodbo roke.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov bo zoper motorista uveden postopek o prekršku, predvidena globa za storjeno pa je 2000 evrov.