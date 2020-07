Pijan motorist vpil na policiste in dobil položnico za slabih 2000 evrov

O prometni nesreči na cesti med Trebnjem in Velikim Gabrom so bili trebanjski policisti obveščeni v soboto malo po 19. uri.



67-letnik je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil nadzor nad mopedom in padel. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Žalil je pričo prometne nesreče, nedostojno pa se je vedel tudi do policistov. Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v znesku 1947,67 evra, so sporočili iz PU Novo mesto.