Pijan moški (27) v nakupovalnem centru zakuhal incident, na pomoč poklicali policijo

V petek popoldne je v nakupovalni center v Brežice prišel pijan 27-letnik, si nabral prehrambne artikle in nekaj alkoholne pijače in nameraval zapustiti trgovino brez plačila, poroča novomeška policijska uprava.

To mu je preprečil varnostnik, ki je o tem obvestil policiste. 27-letnik je na kraju kričal in postajal agresiven in ker ni šlo drugače, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje. Nabrane artikle so vrnili trgovini.