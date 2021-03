Pepča umoril z udarci sekire

Družino Mohorič, ki izvira iz vasi Čekovnik nad Idrijo, je po treh letih doletela nova tragedija. Po smrti očeta Vinka v začetku marca 2018 je pred dnevi umrl še njegov 55-letni sin Peter. Prvi je s 50-letno Mihelo J. pred hišo na Govejku nad Spodnjo Idrijo v visokem snegu zaradi nizkih temperatur umrl zaradi podhladitve. Truplo njegovega sina Petra, ki so ga prijatelji poznali pod vzdevkom Pepč, pa so ta ponedeljek našli v njegovem stanovanju v Spodnji Idriji. Najbolj žalostno in grozljivo hkrati je bilo spoznanje, da je umrl nasilne smrti. Tja so seveda takoj prispeli idrijski policisti ter ...