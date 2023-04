Pazljivo! Klonirali so mu plačilno kartico

V sredo popoldan so policisti iz Sežane dobili prijavo, da je nekdo plačeval gorivo s plačilno kartico državljana Slovaške, voznika tovornega vozila. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je voznik imel kartico ves čas pri sebi. Ko je bil v Italiji, je prejel obvestilo, da je nekdo z njegovo kartico plačal gorivo - dvakrat v Sežani, dvakrat v Grosuplju in enkrat v Vrtojbi. Njegovo podjetje je bilo s tem oškodovano za 1200 evrov.

Policisti so opravili ogled vozila in ugotovili, da je bilo vlomljeno v tovornjak voznika, zato obstaja sum, da so njegovo kartico »klonirali«. »Kloniranje« kreditnih kartic je eden najbolj zahrbtnih načinov, s katerimi se nepridipravi dokopljejo do tujega denarja. Kopirajo podatke s kreditne kartice in naredijo njen dvojnik. Žrtev ničesar ne sluti, dokler se ne začnejo kopičiti računi ...