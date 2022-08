Ojoj, 1000-litrska PVC posoda padla s prikolice in povzročila nesrečo

Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane za izvozom Domžale se je danes malo pred 10. uro dopoldne s prikolice osebnega vozila prevrnila 1000-litrska PVC posoda in obstala na prehitevalnem pasu. Zaradi naglega zaviranja sta zato trčila osebno in kombinirano vozilo. Poškodovana je bila ena oseba, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.

Gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču iztekle motorne tekočine, odmaknili vozila na odstavni pas in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev Zdravstvenega doma Domžale, so dodali.

Reševalci so poškodovanca na kraju oskrbeli in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana. Aktivirani so bili tudi gasilci Gasilske brigade Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.