Včeraj ob 11.10 so v naselju Notranje Gorice v občini Brezovica gasilci PGD Notranje Gorice - Plešivica odprli kopalniška vrata stanovanjske hiše in začeli postopke oživljanja osebe do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.



Kljub hitri pomoči gasilcev in reševalcev je oseba umrla, piše uprava za zaščito in reševanje.