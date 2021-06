Oče pokojne deklice iz Mengša: Pes je ubil vse nas

Marca je Slovenijo pretresla tragedija, v kateri je zaradi ugriza psa življenje izgubila osemletna deklica, kasneje pa so uspavali tudi psa. Kot poroča Večer, so zdaj starši nesrečne deklice podali ovadbo za starše deklice, kjer je bila njihova hči takrat v varstvu, poleg tega pa so ovadili tudi lastnika psa in njegovega brata. Kot pravijo, želijo izvedeti, kaj se je takrat na dvorišču dogajalo.»Pes ni ubil le naše deklice, ubil je vse nas, njene domače. Če bi vsaj eden od treh vpletenih deloval, kot bi moral, bi bila naša deklica še živa, tako pa je ni več med nami,« je dejal oče pokojne deklice. Policija je sicer zaključila, da nikomur od vpletenih, predvsem lastniku psa, ni mogoče očitati povzročitve smrti iz malomarnosti.Pred časom pa so za medije spregovorili tudi lastniki psa, ki so poudarili, da ne drži, da je pes deklico pogrizel do smrti, temveč da je šlo za splet nesrečnih okoliščin. »Sočustvujem s starši, ki so izgubili punčko, a pogrom nad nami in psom, ki je bil privezan na domačem dvorišču, boli,« je dejalana robu solz. Pes je bil namreč privezan na ograjenem dvorišču, kjer je bila tabla s sliko psa in napisom: »Moj dom, moja pravila.«