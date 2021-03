Reševalci pojasnjujejo, kaj se je dogajalo, ko je v Mengšu umirala deklica

»V našem zavodu smo zgroženi nad neresničnimi navedbami v tragični situaciji, ki nedvomno še dodatno prizadenejo žalujoče starše male deklice,« na obtožbe, da so za prihod na kraj tragedije potrebovali skoraj pol ure, brat lastnika pa naj bi jih moral večkrat klicati, odgovarjajo v Zdravstvenem domu Domžale.

Tamkajšnja direktorica Renata Rajapakse pravi, da ne drži, da so reševalci na kraj dogodka prispeli več kot pol ure po prvem klicu. »Seveda tudi nikakor ne drži navedba, da je očividec sam oživljal deklico uro in pol,« je še dodala.

»Klicatelj je našo nujno medicinsko pomoč klical enkrat, ob 16.47. Ob klicu je bilo zelo težko razumeti, kaj se je sploh zgodilo. Zaradi pomanjkljivih informacij je član naše ekipe vrnil klic, da bi pridobil dodatne informacije o dogodku in lokaciji. Drugih klicev pri nas nismo prejeli,« odgovarjajo na nekatere očitke, da je klicatelj moral poklicati večkrat, da so se sploh odzvali.

»V službi NMP Domžale imamo prek dneva dve ekipi reševalnih vozil. V trenutku klica sta bili obe ekipi zasedeni z intervencijama, ena ekipa je peljala pacienta v Ljubljano, druga ekipa je pacienta v Ljubljani ravno oddala in se je začela vračati v Domžale. Zdravnik je po sprejemu klica kontaktiral eno in drugo ekipo reševalcev, da bi ugotovil, ali bi se katera ekipa lahko odzvala na nujni klic. Uspelo mu je priklicati ekipo, ki se je ravno začela vračati iz UKC Ljubljana, ta ekipa je nujno vožnjo začela ob 16.50. Zdravnik se je nato v spremstvu enega reševalca odpeljal na kraj dogodka z vozilom urgentnega zdravnika. Na kraj dogodka sta prispela ob 16.58. Ekipa reševalcev (ki je bila ob klicu še v Ljubljani) je prispela na kraj ob 17.06,« so še odgovorili.