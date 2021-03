Ronovi lastniki spregovorili: Ni res, da je pes razgrizel deklico

Primoža zbudila in dejala, da deklico oživljajo

V javnosti sta prvič spregovorilain njen sin, ki je lastnik psa Rona. Za Planet TV sta opisala svojo plat tragične zgodbe, ki je pretresla Slovenijo. Kot je poudarila Anica, je šlo za res grozljiv splet okoliščin. »Sočustvujem s starši, ki so izgubili punčko, a pogrom nad nami in psom, ki je bil privezan na domačem dvorišču, boli,« je dejala na robu solz.Kot pravita lastnika, vse od tragedije nimajo več miru. »A smem imeti sploh še psa na domačem teritoriju? Ker si potem avtomatsko kriv, če kaj naredi. V svojem okolju, privezan pes, z vso zaščito, ki jo imamo,« je svojo plat zgodbe predstavila Anica.Primož, ki je tudi uradno Ronov lastnik, je v času tragedije še spal, saj je prišel iz nočne izmene. Zbudil ga je klic sestrične, ki mu je dejala, da deklico oživljajo, ker jo je napadel njegov pes. Sprva je pomislil, da je pobegnil in da se je to zgodilo v kakšnem parku. Njegov starejši brat, ki je bil prisoten in ki je deklico tudi oživljal, je moral poiskati pomoč psihiatra. Po njegovih navedbah ga najbolj boli laž, da je pes deklico razgrizel, kar po njegovih besedah ne drži. Deklica naj bi psa dražila z zelenjavo, ko je ta skočil. Nato naj bi se zapletla v verigo in padla, je še sinove besede povzela Anica.Če bo preiskava pokazala krivdo psa, zapor grozi tudi Primožu, je dejala Anica, ki se sprašuje, ali sploh še obstaja pravica na tem svetu. »Mi je hudo za vse to. Ampak zakaj bo avtomatsko kriv moj sin, ki je lastnik? Skupaj sva šla po kužka,« je dejala Vesova, ki jo bo tragedija verjetno zaznamovala za vse življenje.Ker predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti še vedno poteka, nam policisti več podrobnosti o tragičnem dogodku niso mogli podali. »O vseh ugotovitvah in okoliščinah dogodka bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Dodatno pojasnjujemo, da so bile vse informacije, ki jih je policija do zdaj javnosti podala ob spoštovanju zakona o varovanju osebnih podatkov in tajnosti predkazenskega postopka, točne,« so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi.