Znano, kaj je v primeru tragedije v Mengšu najverjetneje šlo narobe

Na spletnih omrežjih se ljudje sprašujejo, kdo je kriv, a kot pravi Maja Sušec, je po njeni oceni šlo za splet nesrečnih okoliščin. FOTO: Igor Mali, Slovenske novice

FOTO: Jure Eržen, Delo

Pretresljiva tragedija iz Mengša, kjer je pes do smrti pogrizel osemletno deklico, na družbenih omrežjih odmeva. V nesreči sta življenje zgubila dva – deklica in tudi pes, ki ga bodo usmrtili. Odzivi ljudi na družbenih omrežjih so deljeni. V splošnem menijo, da je kriv lastnik, drugi, da je pes, spet tretji, da je deklica prišla na tuje dvorišče oziroma teritorij od psa in je šlo za nesrečen splet okoliščin. O psihologijo psov in potencialnih vzrokih za takšno grozljivo tragedijo smo se pogovarjali s poznavalko psov, mednarodno kinološko sodnico in podpredsednico Kinološke zveze Slovenije (KZS) dr., ki je svetovala tudi, kako se odzvati, da se v prihodnje takšne tragedije ne bi dogajale.Vedeti moramo, da je pes po svoji naravi teritorialen, če pa je pripet na verigo, je omejen na majhen ali zaprt prostor in se mu ta teritorialna narava še bolj okrepi. Prostor, ki ga v tistem trenutku ima, ga bo poskušal braniti za vsako ceno. Pes na verigi se bistveno drugače obnaša kot brez nje - je bolj napadalen, več laja, zato je pri tem najpomembnejše to, na kakšen način pristopimo k psu in ali ima na sebi verigo. Pravkar je v obravnavi Dopolnitev Zakona o zaščiti živali, pri katerem je sodelovala tudi KZS, ki časovno daljše pripenjanje psa na verigo prepoveduje.Drži. Pes se čisto drugače vede, če je na verigi. Takrat nima svobode, ne more se igrati, ne more izražati svojega naravnega vedenja, postane dolgočasen, osamljen, depresiven, pogosto tudi agresiven, ker ga veriga obsodi na premajhen del ozemlja. Skrbniki se ob tem včasih niti ne zavedajo, da na ta način povzročajo psu tako čustveno kot psihološko škodo.Pes je v osnovi žival. V kinoloških društvih po Sloveniji, članicah KZS, imamo inštruktorje, ki šolajo lastnike psov in pse, da bi zagotovili ustrezno sobivanje psa v urbanem okolju. Načeloma pes ne bi smel biti napadalen, ker ga učimo sobivanja z nami, ampak v njegovi osnovni naravi je pes žival. Če bo pes na svojem teritoriju, moramo pričakovati, da ga bo branil. Če bo na verigi, se bo ta lastnost še okrepila. Pes zato lahko ugrizne. In če se nekateri radi pohvalijo, da njihov pes še nikoli ni ugriznil, to ne pomeni, da tudi ne bo, ker mi ne vemo, kaj se bo z njim še vse zgodilo, v kakšni situaciji se bo znašel. V društvih zato šolamo pse in skrbnike in skrbimo, da se to ne bi dogajalo, a zavedati se moramo, da je pes žival. Že dalj časa si prizadevamo, da bi šolanje psov postalo nujna oskrba živali, saj le pravilno šolanje psa, lastnikov psov in izobraževanje javnosti lahko ustvari primeren prostor sobivanja.Sila, s katero pes ugrizne je odvisna od oblike čeljusti. Sile so velike in odvisno je, na kakšen način ugrizne. Če te ugrizne v obraz, gre lahko pri tem za hude poškodbe. Če je pes večji, te lažje poškoduje, medtem ko manjši psi lahko ugriznejo le v nogo in do kolena, saj višje ne seže. Odvisno je torej od tega, s kakšno pasmo in velikostjo psa imamo opravka.Običajno velja, da če stopiš na teritorij psa, previdnost. Namreč, če ga izzoveš in se počuti ogroženega, bo zagotovo deloval obrambno, lahko steče proti tebi in seveda je odvisno, kako se odzovemo oz. kako lahko reagiramo. Nikoli se ne smemo v takšnem primeru psu približati iz oči v oči, bežati, vedno je dobro, da je to srečanje iz boka in seveda ne smemo ga gledati direktno v oči. Vendar je seveda to takrat, v takšnih resnih situacijah težko.Za nemškega ovčarja lahko konkretno povem, da so plečne višine od 55 do 65 cm, samičke so nižje (plečna višina je merjena pri psu od tal do vihra), težki pa so med 25 do 40 kilogramov. Večji pes seveda v primeru ogroženosti in da skoči nate te podre. Predvsem se je potrebno zavedati, da dejansko ne vemo kakšne prednike je imel ta pes in je zato nepravilno govoriti o mešancu med nekimi pasmami, saj je lahko pes morda podoben določeni pasmi, vendar nosi s seboj povsem drugačne značajske lastnosti.Pasme so različne in vsaka pasma je narejena za nek namen. Prinašalci prinašajo divjad, ovčarski psi so namenjeni za pašo črede. Vsaka pasma ima svojo namembnost, zato tudi v društvih, kjer šolamo pse ti psi lahko opravijo tečaj socializacije in se prav tako šolajo za preverjanje naravnih zasnov. Vzreditelji pa so tisti, ki skrbijo za kontrolirano vzrejo. Seveda se je s psom se treba ukvarjati, ga zaposliti, predvsem na področju, za katerega so namenjene, če se tako izrazim. Nikoli si ne smemo psa podarjati ali kupiti le zato, ker nam je všeč, ampak na podlagi tega, koliko gibanja potrebuje, ter da nam naš življenjski stil ustreza glede na njihovo namembnost. Če pa si kupimo psa, s katerim je treba vsak dan delati, trenirati, aktivno hoditi na sprehodu, tega pa mu ne nudimo, mu nekaj manjka in postane nevaren in ni ustrezno negovan. Torej ni nevarnih pasem, ampak smo krivi ljudje, ker jim ne nudimo tega, za kar so oni na svetu.Če mu torej ne nudimo socializacije, ali mu ne nudimo šolanja, se to pri psu takoj vidi. Pojdite na sprehod in opazujte pse, kako reagirajo, ko se srečajo. Eni lajajo, pa jih lastniki vlečejo na svojo stran in pri tem govorijo: 'Ne smeš', drugi bodi šli brezbrižno mimo. Ampak načeloma velja, da psi ne bodo napadli brez razloga. Večja tarča boš zanje, če boš šel mimo njih z nekim psom. V primeru, da imamo majhnega psa in pride mimo velik pes, je največja napaka to, da majhnega psa vzamemo v naročje. Pes, ki bo želel napasti, bo v tem primeru skočil na nas zaradi psa, ki ga imamo v naročju in seveda zato, ker nismo pravilno poskrbeli za njegovo socializacijo. Pravilen postopek je, da svojega psa damo na distanco, velikega psa, ki leti proti nam, pa na nek način odženemo. Pogosto pomaga, če stopimo vmes in povzdignemo glas: "Pojdi stran" naj gre, da pokažemo, da smo močnejši. Opažamo, da so prav lastniki manjših psov prepričani, da ne potrebujejo šolanja in vodljivosti psa, kar je velika zmota. Manjši pes, ki se bo zaganjal v druge pse, lastnik pa ga potem dvigne v svoje naročje, s tem izpostavi lastnika za tarčo.Veliko je na nas odraslih, da je otrokom razložimo, da niso vsi psi prijazni in da je treba pred božanjem psa lastnika vprašati za dovoljenje, saj vsi psi nimajo radi tujcev oz. lahko napad izzovemo z napačnim pristopom. Določeni niti še niso bili v stiku z otroki in so jim otroci čudni, ker so glasni in na hitro priletijo vanje. Psa je treba naučiti, da obstajajo tudi čudni zvoki in neobičajno božanje. Kakor pa je psom nekaj čudno, bo sam obrambno reagiral. Otroku pa je treba povedati, naj se psu približa počasi, naj ne zganja vika in krika, ker pes začne obrambno delovati, saj je pes v osnovi teritorialen.Verjetno je punčko prišla, da bi ga dejansko pobožala, zasledila sem tudi, da mu je morda celo želela prinesti hrano. Je pa morda prehitro priletela v njegov prostor, vsa vesela, da ga vidi, on pa nje ni sprejel na tak način. Verjetno se je res ustrašil. Bil je na svojem teritoriju, pa še privezan, zato se je tako dvakrat branil. Predvsem pa moramo tudi vsi upoštevati osebni prostor psa, še posebej če nas na to opozarjajo table in fizične pregrade. Seveda gre v tem primeru res za tragičen dogodek in za splet okoliščin.Drži. Šlo je za splet tragičnih okoliščin in nikogar ne bi obsojala. Pes je bil sicer na verigi, kar ni prav, ampak on ni prišel v urbano okolje brez nadzora. Morda so ga privezali le za kratek čas, da ne bi ušel iz ograje. Tega ne vem. Verjetno pa vi kot odrasla oseba, če bi šli do psa in bi vam pokazal zobe, ne bi šli koraka dlje, saj bi presodili, da se mu ne smeti približevati. Deklica je bila verjetno premlada, da bi to lahko vedela in je šla predaleč. V tem primeru sta obe strani prizadeti in nobena ni po mojem videnju kriva, gre res za splet tragičnih okoliščin. Ob tem bi v imenu Kinološke zveze izrazila sožalje staršem in sočutje lastnikom psa.Kritični del je rep, torej, da stojiš za psom in ga pobožaš. Kritično je tudi, da se mu približaš od spredaj. Najbolj je božati po telesu in vedno pristopati k psom iz boka. Tudi pri ljudeh, če nekdo pristopi neposredno pred nas, nam ne bo vseeno, če pa gre mimo nas, ga morda ne bomo niti zaznali. Ob tem pes nima komunikacije, da bi vprašal, kaj pa želiš, ampak se po pasje odzove in se brani. Pomemben je torej način, kako komuniciramo s psom.V Kinološki zvezi Slovenije vsekakor vsakomur svetujemo šolanje, včasih lastnikom še bolj kot psom (smeh). Pomembno je torej vedeti, kakšno pasmo imamo in kako z njo živeti ter bistvenega pomena je tudi socializacija. Pomembno je tudi, da je nakup psa premišljen in da poznamo njegovo zgodovino. Samo rodovnik vam zagotavlja podatke o potomcih, vzreditelji pa so tisti, ki kontrolirano vzrejajo in skrbijo, da se na potomce ne prenaša slab dedni material in s tem morebitne zdravstvene in psihične okvare pri psu. Zaznavamo tudi, da lastniki povedo, da imajo čistokrvnega psa, brez rodovnika. Moramo se zavedati, da vzreja v tem primeru ni načrtovana in kontrolirana, in tudi če imata oba starša mladiča rodovnik. Ali so parili preblizu v sorodstvu, ali starša nista pridobila vzrejnega dovoljenja zaradi določenih hib, morda je bil mladič pripeljan iz tako imenovanih »puppy farms«, ki so še vedno zelo dejavne v določenih državah.Načeloma ne, saj v pri nakupu psov velja prosta trgovina. Svetujem pa, da s psom ravnate kot z družinskim članom, saj boste z večjimi pasmami živeli okvirno deset let, z mlajšimi pa še dlje. Naj ljudje pred nakupom psa dobro premislijo in naj ne izbirajo, kaj jim je všeč na videz, ampak kako odgovarja njihovem življenjskemu slogu.Takšni psi so seveda zavedeni v register nevarnih psov, se pa seveda veterinarska inšpekcija, ki je zato pristojna potem odloči, kako ukrepati. V Kinološki zvezi se zavzemamo, da bi poleg nevarnega psa v registru tudi bilo zavedeno ali je pes rodovniški ali ne.