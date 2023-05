Nizozemski voznik zbil 61- letnega kolesarja, hudo je poškodovan

V sredo je prišlo do prometne nesreče blizu naselja Kal-Koritnica na Bovškem zaradi kršitve pravil vožnje z vozilom po cesti in v kateri je bil huje telesno poškodovan 61-letni kolesar. Ugotovljeno je bilo, da je 79–letni voznik osebnega avtomobila, državljan Nizozemske (povzročitelj), vozil na regionalni cesti I. reda iz vasi Kal-Koritnica proti Bovcu.

Ko je pripeljal do desnega nepreglednega ovinka, je nizozemski voznik z vozilom zapeljal na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno po svoji strani oz. po smernem vozišču s kolesom peljal 61–letni kolesar. Voznik avtomobila je s prednjim levim delom avtomobila trčil v kolesarja, ki ga je po trku z vozilom odbilo v zraka in nato padel na bližnji travnik, približno pet metrov od levega roba vozišča.

Posredovali tudi gasilci

Poleg policistov PP Bovec so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so hudo poškodovanega kolesarja na kraju oskrbeli. Poškodovanca so kasneje prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so hudo poškodovanega kolesarja z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Bovški policisti skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici prometno nesrečo obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.