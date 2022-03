Neznancem rekel, naj se umirijo, zato so ga pretepli

Jeseniški policisti so včeraj sprejeli prijavo povzročitve lažjih poškodb moškega, ki so nastale v pretepu v soboto zvečer okoli 22.30. Neznanci naj bi ga pretepli, ko jim je rekel, naj se umirijo, ker da so preglasni.

PU Kranj poroča, da policisti še zbirajo obvestila in vodijo postopek.