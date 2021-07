Nenadoma se je zgrudil 37-letnik, na pomoč helikopter

S Policijske uprave Nova Gorica sporočajo, da se je v soboto okoli 10. ure na pešpoti med Mostom na Soči in Modrejem v občini Tolmin nenadoma zgrudil 37-letni občan in izgubil zavest.



Obšla ga je slabost, zato so poleg tolminskih policistov na kraju posredovali tudi gasilci PGD Most na Soči in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so mu na kraju nudili pomoč, nato pa ga je prevzela dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in

ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center.



