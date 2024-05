Nekdanji poslanec Kek dobil globo 250 evrov, razlog pa ... (FOTO)

Nekdanji poslanec, sicer pa komik in avtor številnih skritih kamer Franci Kek se je 25. februarja na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2025 med Slovenijo in Izraelom ulegel na parket, pri tem pa je bil oblečen v barve palestinske zastave. Pri tem so posredovali varnostniki in Keka pospremili z igrišča.

Keka so po protestu na košarkarski tekmi spraševali, ali je bil deležen globe, zdaj pa je objavil, da je prejel položnico za 250 evrov in na facebooku zapisal, kaj se je zgodilo. Policija ga je namreč pozvala, naj se glede prekrška zjasni.

Ker ni želel ovirati same tekme, je svoj protest izrazil v času polčasa. »Zato menim, da nisem oviral oziroma motil same izvedbe prireditve,« je ocenil v zapisu koprski policiji.

»Tekma je bila v času pobijanja Palestincev s strani Izraelcev, zato sem bil prepričan, da je prav, da se zaradi tega na nek način opozori na dejanja, ki za seboj puščajo na desettisoče nedolžnih civilistov, ki so, ali pobiti ali z invalidnostjo zaznamovani za celo življenje. Otroku, ki je ostal brez rok in nog, bo v življenju res težko. Mnogi med njimi so ostali tudi brez staršev. Kdo jih bo hranil? Kdo pomagal, ko bodo opravljali nujne telesne potrebe? Precejšen del nima več doma,« pojasnjuje Kek policiji.

Po njegovem mnenju je »čimprejšnja zaustavitev zločinov nujna tudi zaradi naše varnosti v prihodnje. Kajti nekdo, ki je ostal brez vsega, je v svoji frustraciji idealen za nabor novih teroristov. Zavedam se, da je moje dejanje minornega značaja pri tej rešitvi«, je zaključil Kek.