Poglejte, kaj je sredi tekme naredil Franci Kek! Posredovali so varnostniki (VIDEO)

Košarkarska tekma v Kopru med reprezentancama Slovenije in Izraela, ki je veljala za varnostno tvegano, je v nedeljo minila z manjšima incidentoma. Policisti so zabeležili dve kršitvi zakonov o javnem zbiranju in o zasebnem varovanju, izkazalo pa se je, da je bil med kršitelji znani televizijec Franci Kek.

Keka in še enega protestnika so iz dvorane pospremili varnostniki, proti njima pa bodo uvedli prekrškovni postopek, so sporočili policisti. Ob tem niso pojasnili, ali gre za privržence Solidarnostnega odbora za svobodno Palestino, ki so kljub izrecni prepovedi prinesli v dvorano nekaj zastav in transparentov.

Kek je med prvim polčasom tekme pritekel na igrišče in se ulegel nanj, nato pa so ga z igrišča pospremili varnostniki.

Na omrežju X je sinoči po incidentu objavil: »V času globalne brezbrižnosti je potrebno vstati iz cone udobja in jasno povedati, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci in da Netanjahu, ko se pogleda v ogledalo, v njem vidi Hitlerja. Današnja košarkarska tekma je bila ob vsem tem drugorazredna tema.«

Pred dvorano je bila skupina 30 protestnikov s transparenti in zastavami mirno izrazila podporo Palestincem. »Izrael ubija, Slovenija navija« in »12.300 ubitih otrok, uživajte v košarki« je pisalo na nekaterih od več transparentov, ki so jih v znak protesta razprostrli protestniki.