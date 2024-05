Izbrali najtežjega, najmlajšega in najstarejšega (FOTO)

Konjev, ki so pri oranju zemlje vlekli plug, prej pa so setvene površine obdelovali z volovsko vprego, že dolgo ni več videti. Nadomestili so jih traktorji, ki imajo v ohišju motorja tudi po več deset konjskih moči. S priključki so uporabni pri slehernem opravilu na kmetiji in v gozdu. Da bi ostali v kondiciji, jih lastniki poleg rednega servisiranja, takšna je navada tudi na Ribniškem, maja, seveda olepšane, pripeljejo na športno igrišče pod župnijsko cerkvijo pri Svetem Gregorju. Tam je potekal že 12. blagoslov traktorjev, kmetijske mehanizacije in drugih strojev oziroma unimogov ter traktoristov. Obisk je bil v vseh pogledih rekorden.

Strojev različnih letnic in cenovnih razredov, poleg traktorjev še unimogi, MB-traktorji, oldtajmerji in celo otroški traktorji, so našteli več kot 150. V strnjeni koloni so brneli z ortneške, sodraške in velikolaške smeri – to so namreč poti, ki peljejo do Svetega Gregorja. Lastniki so jih pripeljali od Kolpe do Gorenjske in Notranjske.

Župnik Andrej in organizator Milan

Ponosen je na svoj stroj.



Dogodek se je prijel, glas o slemenskem blagoslovu se širi daleč.

Ganjeni župnik

Da bi popestrili popoldansko rajanje, so organizatorji izbirali tudi najstarejšega (Anton Kastelic, 81,5 leta), najmlajšega (Lan Kastelic, 17 let), najtežjega traktorista (Jože Rigler, 151,5 kilograma) in lastnika najstarejšega traktorja, to je bil unimog letnik 1952 (Milan Kaplan in Marjan Ravnikar). »Po dolgem času nas je spremljalo lepo vreme, traktorjev pa je bilo toliko, da jih to pobočje pod župnijsko cerkvijo več ne bi moglo niti sprejeti. Pa še to, vse je bilo v redu, le da nam jo je škrat zagodel, saj nismo natisnili dovolj majic za vse lastnike traktorjev. Preprosto nas je presenetil tako množičen, doslej največji obisk,« je žarel Milan Kaplan, idejni oče tega blagoslova in dolga leta predsednik strojnega krožka Urban, ki pripravlja obred.

Tudi Andreja Muleja, župnika pri Svetem Gregorju, člana strojnega krožka Urban in gasilca, ki je svetega Izidorja, zavetnika traktoristov oziroma poljedelcev in kmetov, prosil za varno vožnjo in uporabo mehanizacije, je ganila množica strojev in še več obiskovalcev.

Paša za oči: traktorji novejše generacije

Dobrodošli pri Svetem Gregorju

»Dogodek se je prijel, glas o slemenskem blagoslovu se širi daleč. Sicer je to lep običaj pred sezono poljskih opravil, pri katerih so danes stroji nepogrešljivi,« je dejal priljubljeni župnik, domačini mu pravijo Slemenski Andrej, medtem ko je žegnal s kropilčkom. »Brez kmeta ni hrane,« je bil najpogosteje izrečen stavek ob blagoslovu, kakor tudi, da bo človeštvo šlo nekam brez zdrave kmečke pameti. In ta pamet nikoli ni zapustila podeželja, saj jo ravno kmetje vedno znova sejejo. Nujno pa je, da se vrne v našo družbo.

Najtežji, najstarejši in najmlajši

Strojni krožek Urban, katerega predsednik je Matevž Stritar, deluje od leta 1996 na območju občin Velike Lašče, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Cerknica. Šteje 87 članov, ki imajo skupaj v lasti okrog 1000 hektarjev kmetijskih in gozdnih površin.