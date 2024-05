Plaz pokopal 2000 ljudi

Po zemeljskem plazu, ki je v petek z obličja zemlje zradiral več odročnih vasi na goratem območju province Enga, so oblasti s strahom čakale, koliko bo žrtev. Tedaj se je to črno število vrtelo okoli 200, kar pa je bilo očitno precejšnje podcenjevanje obsega katastrofe.

Nacionalni center Papue Nove Gvineje za nesreče je zdaj namreč obvestil Združene narode (ZN), da je obsežen plaz pod seboj pokopal več kot 2000 ljudi, reševalci pa da bijejo nemogočo bitko s časom, da bi izpod plasti zemlje in ruševin rešili preživele. »Razmere ostajajo nestabilne, saj se zemeljski plaz še naprej počasi premika, kar predstavlja stalno nevarnost tako za reševalne ekipe kot za preživele,« je v pismo ZN sporočil predstavnik državnega centra za nesreče.

Prekopati morajo do osem metrov debelo plast materiala.

Plaz je blokiral

Plaz je blokiral glavno cesto do rudnika Porgera in uničil številne stavbe. Prizadeto območje je tako odročno, da je do njega mogoče priti skorajda izključno po zraku, vse to pa seveda vpliva tudi na preskrbo s hrano in gospodarstvo. »Minili so že trije dnevi in več ur, tako da pravzaprav tekmujemo s časom, drugo vprašanje pa je, koliko ljudi bomo lahko spravili na varno,« je včeraj dejal uradnik ZN za migracije Serhan Aktoprak. Povedal je še, da reševalci delajo v nevarnih razmerah, saj se plazišče še ni umirilo.

Izpod gore materiala so doslej izkopali šest trupel. Upanje, da bi izpod celo dobrih osem metrov debele plasti dreves, skal, zemlje in ruševin rešili preživele, je iz ure v uro manjše. Po prvih ocenah je plaz pokopal več kot 250 hiš, približno 1250 ljudi je zaradi katastrofe razseljenih; ta je vplivala na okoli 4000 ljudi, saj so na območju sicer iskali zatočišče tudi ljudje, ki so pobegnili iz okolice.

Območje, kjer se je sprožil plaz, sicer leži južno od ekvatorja, kjer so pogosta močna deževja. Marca je zaradi zemeljskega plazu v bližnji provinci umrlo najmanj 23 ljudi.