Jezikovni nasveti: frazemi in grška mitologija (1. del)

V našem lepem in bogatem jeziku poznamo veliko frazemov, ki izvirajo iz grške mitologije. Najdemo jih v SSKJ, v frazeološkem slovarju pa njihovo podrobnejšo razlago. Grška mitologija nas, vedoč ali ne, spremlja vse življenje, že v osnovni šoli se učimo o mitih, grških bogovih. Poznamo jo iz kulture, literature, slikarstva … je navdih pisateljem, mislecem, filmarjem, vsem umetnikom tega sveta, torej tudi navadnemu človeku. Frazeme uporabljamo tudi v naših edicijah, saj so stalnica, in jih pišemo z malo začetnico. Kaj pa dejansko pomenijo?

Pandorina skrinjica: ko je Prometej ukradel bogovom ogenj in ga dal ljudem, se mu je vrhovni bog Zevs maščeval s prvo žensko, ki jo je bog ognja in kovaštva Hefajst izoblikoval iz gline. Imenovala se je Pandora. Zevs ji je podaril skrinjico, v katero so bogovi darovali vse, kar onesrečuje ljudi. To naj bi kot doto dobil, kdor bi se poročil s Pandoro. Prometej ni zaupal Zevsu, toda njegov brat Epimetej se je poročil s Pandoro in odprl skrinjico. Iz nje so ušle vse nesreče, ki odtlej mučijo človeštvo, z izjemo upanja, ki je bilo močno pritrjeno na dnu. Po drugi verziji je skrinjico odprla Pandora. Pomeni torej vir nesreč in neprijetnosti. (npr. Mobilni telefon je prava pandorina skrinjica, če jo odprejo zlonamerni akterji.)

Očistiti Avgijev hlev: da bi se odkupil za zločin, ko je ubil ženo in otroke, je moral grški junak Heraklej, vratar Olimpa, opraviti 12 zelo nevarnih opravil. Med temi je bilo to, da je moral očistiti še nikoli očiščeni hlev Avgija, kralja Elide, ki je imel nešteto čred goveda. To je naredil tako, da je skozenj napeljal tok rek Alfejos in Penejos, ki sta pospravila vso umazanijo iz hleva. Avgijev hlev je metafora za nekaj neverjetno zanemarjenega in zapuščenega, kar se je nabiralo že leta. (npr. Želel je počistiti avgijev hlev svoje preteklosti).

Damoklejev meč: Damoklej, dvorjan Dionizija starejšega, je temu zavidal njegovo srečo. Zato je bil kaznovan: da bi se zavedel nevarnosti vladarske sreče, je moral po anekdoti pod mečem, visečim na konjski žimi, pojesti izbrane jedi. Damoklejev meč je tako postal prispodoba za stalno grozečo nevarnost. Po motivu meča, visečega na konjski žimi, ki preti življenju, sta nastala še frazema življenje koga visi na nitki in življenje koga visi na lasu, čeprav je slednjega v rabi manj. (npr. Nad nami visi en velik damoklejev meč.)

Ahilova peta: najslavnejši grški junak v boju za Trojo Ahil je bil ranljiv samo v peto, za katero ga je mati Tetida prijela, ko ga je kopala po porodu. Ko je Ahil iz maščevanja za smrt prijatelja Patrokla v boju ubil največjega trojanskega junaka Hektorja, se mu je Hektorjev brat, trojanski princ Paris, maščeval s tem, da ga je z Apolonovo pomočjo zadel v peto z zastrupljeno puščico. In to je bilo zanj usodno. Pomeni slabost, zaradi katere je kdo ranljiv. (npr. Srce je naša univerzalna ahilova peta).

Naj bodo miti še naprej navdih tudi za jezikovni kotiček.

Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.